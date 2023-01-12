В Японии на одной трассе столкнулось 20 машин, пострадали не менее 10 человек

Новости Японии. Как минимум 10 человек пострадали при крупном ДТП в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скоростной трассе в городе Касихара на юге страны столкнулось 20 машин. По данным полиции, виновником массовой аварии стал водитель грузовика, который не заметил притормозивший автомобиль. В результате столкновения легковушка протаранила впереди стоящее авто, после чего образовалась цепная реакция. Трассу закрыли на несколько часов, пока спасатели не очистят ее от разбитых машин.