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В Японии на одной трассе столкнулось 20 машин, пострадали не менее 10 человек

12 января 2023 07:20
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Новости Японии. Как минимум 10 человек пострадали при крупном ДТП в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии на одной трассе столкнулось 20 машин, пострадали не менее 10 человек-1

На скоростной трассе в городе Касихара на юге страны столкнулось 20 машин. По данным полиции, виновником массовой аварии стал водитель грузовика, который не заметил притормозивший автомобиль. В результате столкновения легковушка протаранила впереди стоящее авто, после чего образовалась цепная реакция. Трассу закрыли на несколько часов, пока спасатели не очистят ее от разбитых машин.

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# ДТП # Новости Японии # Фотофакт

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