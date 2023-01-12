Немцы не хотят служить в армии – её численность сокращается с каждым годом

Новости Германии. Минобороны Германии заявило, что не в состоянии увеличить численность армии до 203 тысяч солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполнение поставленной Берлином задачи оказалось под большим вопросом. По мнению военного ведомства, причиной проблемы стали два фактора: демографический спад и острое нежелание молодых людей служить в вооруженных силах. По информации немецких СМИ, численность армии ФРГ постепенно снижается. В конце 1980-х годов в Бундесвере было около полумиллиона солдат. А после того как в 2011 году была отменена всеобщая воинская обязанность, численность Бундесвера на сегодня сократилась до 183 тысяч человек.