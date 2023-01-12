Прямой эфир

Масштабные протесты в Венесуэле – инфляция в стране достигла 155%

12 января 2023 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. Венесуэлу охватили масштабные акции протеста, участники которых призывают правительство остановить обнищание населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные протесты в Венесуэле – инфляция в стране достигла 155%-1

Тысячи госслужащих, медработников, учителей и пенсионеров перекрыли центр Каракаса. Размахивая венесуэльскими флагами и транспарантами с вышедшими из обращения банкнотами, протестующие требовали повышения зарплаты. По их мнению, прожить на деньги, которые выплачивает государство, невозможно. Люди в среднем получают от 30 до 100 долларов в месяц, при том, что инфляция в Венесуэле достигла 155 %. Ранее в правительстве заявили, что не в состоянии исправить ситуацию из-за отсутствия денег в бюджете. Более половины венесуэльцев живут в нищете.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Венесуэлы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цены на энергоресурсы в Европе продолжают расти
12 января 2023 06:24

Цены на энергоресурсы в Европе продолжают расти

Литва узаконила вытеснение нелегальных мигрантов
12 января 2023 06:21

Литва узаконила вытеснение нелегальных мигрантов

Британия осталась без скорой помощи – медики не вышли на работу
11 января 2023 17:55

Британия осталась без скорой помощи – медики не вышли на работу