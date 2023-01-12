Масштабные протесты в Венесуэле – инфляция в стране достигла 155%

Тысячи госслужащих, медработников, учителей и пенсионеров перекрыли центр Каракаса. Размахивая венесуэльскими флагами и транспарантами с вышедшими из обращения банкнотами, протестующие требовали повышения зарплаты. По их мнению, прожить на деньги, которые выплачивает государство, невозможно. Люди в среднем получают от 30 до 100 долларов в месяц, при том, что инфляция в Венесуэле достигла 155 %. Ранее в правительстве заявили, что не в состоянии исправить ситуацию из-за отсутствия денег в бюджете. Более половины венесуэльцев живут в нищете.

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