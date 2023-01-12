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На химзаводе в американском Иллинойсе вспыхнул пожар

12 января 2023 07:19
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Новости США. Крупный пожар вспыхнул на химзаводе в Иллинойсе. Несмотря на все усилия спасателей, здание выгорело практически полностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На химзаводе в американском Иллинойсе вспыхнул пожар-1

Жертв и пострадавших нет, так как сотрудники успели вовремя покинуть предприятие. Экстренные службы попросили местных жителей не выходить из дома из-за возможной утечки ядовитых химикатов. Кроме того, выясняется, сколько токсичных веществ могло попасть в воздух при горении. Агентство по охране окружающей среды Иллинойса заявило, что следит за ситуацией.

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# Пожар на заводе # Новости США # Фотофакт

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