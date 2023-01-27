Новости Японии. Пробки и отмененные авиарейсы. В Японии мощный снегопад вызвал транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшие сутки в некоторых регионах страны выпало больше 80 сантиметров снега. Это привело к задержкам вылетов самолетов, сбоям в движении поездов, а также отключениям электроэнергии. В результате только на двух железнодорожных станциях в Киото застряли около 3 000 человек. Вместе с обильными снегопадами в Японию пришли и холода. Температура воздуха в некоторых префектурах Японии опустилась до минус 26 градусов.