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В Японии мощный снегопад вызвал транспортный коллапс

27 января 2023 06:06
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Новости Японии. Пробки и отмененные авиарейсы. В Японии мощный снегопад вызвал транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии мощный снегопад вызвал транспортный коллапс-1

За прошедшие сутки в некоторых регионах страны выпало больше 80 сантиметров снега. Это привело к задержкам вылетов самолетов, сбоям в движении поездов, а также отключениям электроэнергии. В результате только на двух железнодорожных станциях в Киото застряли около 3 000 человек. Вместе с обильными снегопадами в Японию пришли и холода. Температура воздуха в некоторых префектурах Японии опустилась до минус 26 градусов.

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# Погода # Новости Японии # Фотофакт

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