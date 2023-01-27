ООН: в 2023 году мир ждут самые медленные темпы роста экономики за последние десятилетия

В 2023 году мировую экономику ждут самые медленные темпы роста за последние десятилетия. Неутешительный прогноз озвучили эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно докладу организации, рост мировой экономики замедлится почти до 2 %. В то время как в прошлом году он составил 3 %. Это худший показатель после финансового кризиса 2007-2008 годов и пика пандемии COVID-19. Так, экономический рост в США в 2023-м может составить всего 0,4 %, что почти в четыре раза меньше прошлогоднего показателя.

Оставляют желать лучшего и экономические перспективы Европы. Рост ВВП Евросоюза может составить всего 0,1 %. В докладе ООН также сообщается, что многие страны в этом году, скорее всего, столкнутся с риском рецессии.