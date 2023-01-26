Евросоюз планирует ужесточить политику в отношении мигрантов

Евросоюз планирует отправлять как можно больше беженцев обратно домой. Министры миграции ЕС обсудили на встрече в Стокгольме новые визовые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что территорию блока должны будут покинуть те мигранты, которые не нуждаются в международной защите. Кроме того, гражданам Ирака, Сенегала и Бангладеша станет намного сложнее получить визу. Поскольку, по мнению Евросоюза, власти этих стран не стремятся к сотрудничеству по вопросу беженцев. А остаться в странах ЕС, согласно новым правилам, смогут лишь те, кто будет приносить доход для Европы.

Илва Йоханссон, комиссар Евросоюза по внутренним делам:

Мы имеем очень низкий уровень возвратов. И я вижу, что мы можем добиться здесь значительного прогресса. То есть увеличить количество возвратов и сделать их более эффективными и быстрыми. Поэтому сейчас это одна из самых важных вещей, которые нам нужно обсудить.