Евросоюз планирует ужесточить политику в отношении мигрантов

Евросоюз планирует отправлять как можно больше беженцев обратно домой. Министры миграции ЕС обсудили на встрече в Стокгольме новые визовые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз планирует отправлять как можно больше беженцев обратно домой. Министры миграции ЕС обсудили на встрече в Стокгольме новые визовые ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что территорию блока должны будут покинуть те мигранты, которые не нуждаются в международной защите. Кроме того, гражданам Ирака, Сенегала и Бангладеша станет намного сложнее получить визу. Поскольку, по мнению Евросоюза, власти этих стран не стремятся к сотрудничеству по вопросу беженцев. А остаться в странах ЕС, согласно новым правилам, смогут лишь те, кто будет приносить доход для Европы.
Илва Йоханссон, комиссар Евросоюза по внутренним делам:
Мы имеем очень низкий уровень возвратов. И я вижу, что мы можем добиться здесь значительного прогресса. То есть увеличить количество возвратов и сделать их более эффективными и быстрыми. Поэтому сейчас это одна из самых важных вещей, которые нам нужно обсудить.
Отметим, согласно данным ООН, только за 2022 год Средиземное море пересекли около 160 тысяч человек. Это основной маршрут в Европу для тех людей, которые спасаются от войн и бедности на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. Кроме того, по всей Европе было зарегистрировано еще почти 8 миллионов украинских беженцев.
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