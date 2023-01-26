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Сотрудники берлинского аэропорта устроили многотысячную забастовку

26 января 2023 15:49
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Новости Германии. Сотрудники берлинского аэропорта Бранденбург устроили многотысячную забастовку. Примерно 6 000 человек отказались работать, что привело к отмене около 300 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники берлинского аэропорта устроили многотысячную забастовку-1

В результате пострадали почти 35 тысяч пассажиров. В самой демонстрации приняли участие сотрудники службы безопасности, персонал наземной службы, который занимается регистрацией пассажиров, а также диспетчеры и пожарные. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Отметим, за несколько часов до этого на митинг вышли еще примерно 1 500 сотрудников.

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# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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