Сотрудники берлинского аэропорта устроили многотысячную забастовку

Новости Германии. Сотрудники берлинского аэропорта Бранденбург устроили многотысячную забастовку. Примерно 6 000 человек отказались работать, что привело к отмене около 300 авиарейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате пострадали почти 35 тысяч пассажиров. В самой демонстрации приняли участие сотрудники службы безопасности, персонал наземной службы, который занимается регистрацией пассажиров, а также диспетчеры и пожарные. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Отметим, за несколько часов до этого на митинг вышли еще примерно 1 500 сотрудников.