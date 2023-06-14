В Японии 18-летний военный расстрелял сослуживцев из винтовки

Новости Японии. Один человек погиб, трое получили ранения в результате стрельбы на военной базе в Японии. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло во время занятий на полигоне. 18-летний служащий сил самообороны внезапно открыл огонь по сослуживцам из автоматической винтовки. Он был тут же задержан, о мотивах его поступка не сообщается. На месте работают экстренные службы и полиция, выясняются обстоятельства случившегося. Подчеркивается, что все пострадавшие военные. Инциденты со стрельбой в Японии – редкость. Владение оружием в стране строго регулируется, и любой, кто хочет его иметь, должен пройти строгий процесс проверки.