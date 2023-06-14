США готовы передать Украине снаряды с обеднённым ураном

США вслед за Британией готовы передать Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщило крупное американское издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый дом принял это решение после нескольких недель внутренних дебатов о том, какими боеприпасами оснастить танки «Абрамс», которые Вашингтон поставляет Киеву. Правда, в самих Соединенных Штатах выразили опасение, что это вызовет резкую критику со стороны мирового сообщества, так как снаряды представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды. А Украина может превратиться в радиоактивное кладбище с зараженными сельхозполями. Ранее Киев уже получил снаряды этого типа от Великобритании – для оснащения британских танков «Челленджер-2».