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В выступлении перед Конгрессом Джо Байден упомянул отношения с Россией. Но за несколько секунд поменял своё мнение

29 апреля 2021 13:00
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Новости США. 100 дней Джо Байдена. Президент США впервые выступил перед обеими палатами Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за коронавируса в зал пригласили всего 200 человек, что в восемь раз меньше традиционного.

В выступлении перед Конгрессом Джо Байден упомянул отношения с Россией. Но за несколько секунд поменял своё мнение-1

Главной угрозой нации Байден назвал сторонников теории белого превосходства и призвал республиканцев сообща работать над реформой полиции, а также решать проблемы нелегальной миграции.

В выступлении перед Конгрессом Джо Байден упомянул отношения с Россией. Но за несколько секунд поменял своё мнение-4

Не обошел вниманием американский президент и взаимоотношения с Россией. Правда, сперва он отметил, что США готовы выстраивать диалог, но уже несколькими секундами позже заявил, что Россия будет отвечать за все, за что Соединенные Штаты посчитают нужным наказать.

В выступлении перед Конгрессом Джо Байден упомянул отношения с Россией. Но за несколько секунд поменял своё мнение-7

Выступление Байдена в Конгрессе не понравилось республиканцам. А кадры, где сенатор Тед Круз, резкий критик демократов, попросту уснул, обошли уже все соцсети.

# Международная политика # Джо Байден # Тед Круз # Фотофакт

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