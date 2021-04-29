В выступлении перед Конгрессом Джо Байден упомянул отношения с Россией. Но за несколько секунд поменял своё мнение

Новости США. 100 дней Джо Байдена. Президент США впервые выступил перед обеими палатами Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за коронавируса в зал пригласили всего 200 человек, что в восемь раз меньше традиционного.

Главной угрозой нации Байден назвал сторонников теории белого превосходства и призвал республиканцев сообща работать над реформой полиции, а также решать проблемы нелегальной миграции.

Не обошел вниманием американский президент и взаимоотношения с Россией. Правда, сперва он отметил, что США готовы выстраивать диалог, но уже несколькими секундами позже заявил, что Россия будет отвечать за все, за что Соединенные Штаты посчитают нужным наказать.