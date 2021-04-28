Египетские археологи обнаружили 110 древних гробниц

Новости Египта. Уникальная находка. В дельте Нила обнаружили 110 древних захоронений, которые относятся к нескольким периодам истории Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гробницы разных форм, овальные и прямоугольные, во многих сохранились человеческие останки. Помимо костей, в ходе раскопок также удалось обнаружить керамические сосуды, амулеты, печи, каменные инструменты, а также остатки фундамента.