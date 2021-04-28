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Египетские археологи обнаружили 110 древних гробниц

28 апреля 2021 16:05
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Новости Египта. Уникальная находка. В дельте Нила обнаружили 110 древних захоронений, которые относятся к нескольким периодам истории Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египетские археологи обнаружили 110 древних гробниц-1

Гробницы разных форм, овальные и прямоугольные, во многих сохранились человеческие останки. Помимо костей, в ходе раскопок также удалось обнаружить керамические сосуды, амулеты, печи, каменные инструменты, а также остатки фундамента.

Египетские археологи обнаружили 110 древних гробниц-4

Специалисты считают это открытие очень важным. Находки помогут пролить свет на два важных переходных периода в Древнем Египте.

# Археология # Фотофакт

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