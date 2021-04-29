В Колумбии протестующие крушили магазины и сносили памятники

Новости Колумбии. В Колумбии забастовка против налоговой реформы обернулась массовыми беспорядками и погромами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие крушили магазины, вступали в стычки с сотрудниками полиции и сносили памятники.

В столице участники акций заблокировали ряд дорог и магистралей. На нескольких улицах демонстранты возвели баррикады и стали забрасывать правоохранителей камнями. Пострадали около 40 стражей порядка. Кроме того, десятки протестующих напали на офис банка. Они разбили окна и ворвались в помещение. Для разгона демонстрантов полиции пришлось применить слезоточивый газ. Задержано более 40 человек.