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«Все боятся, каждый человек». Что происходит в Индии из-за коронавируса, рассказал местный житель

29 апреля 2021 10:04
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Новости Индии. Более 200 тысяч жертв COVID. Индию захлестнуло настоящее коронавирусное бедствие. Тела погибших сжигают на кострах прямо на улице, сообщили в программе Новости «24 час а» на СТВ.

«Все боятся, каждый человек». Что происходит в Индии из-за коронавируса, рассказал местный житель-1

Резкий скачок числа заразившихся привел к перегрузке системы здравоохранения, которая не справляется с возникшей ситуацией. Так, из-за острой нехватки баллонов с кислородом в переполненных больницах умирают многие пациенты. Потому за бесплатными баллонами с кислородом на улицах Нью-Дели выстроились длинные очереди. Люди стоят часами в надежде на спасение.

«Все боятся, каждый человек». Что происходит в Индии из-за коронавируса, рассказал местный житель-4

Ситуация абсолютно ужасная, судя по тому, что я вижу. Все боятся, каждый человек. Сегодня число погибших составляет 200 тысяч человек, может дойти до 400 тысяч и даже до миллиона. Сейчас по всей стране все напуганы. Мы жители Дели, и у нас даже нет кислородных баллонов.

«Все боятся, каждый человек». Что происходит в Индии из-за коронавируса, рассказал местный житель-7

ВОЗ отмечает, что к росту заболеваемости могли привести недавние массовые мероприятия, которые прошли в Индии, а также появление новых, более заразных штаммов вируса.

# Коронавирус # Виктория Ходосок # Фотофакт

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