Из-за сноса советских памятников могут уволить мэра латвийского Даугавпилса

Новости Латвии. Война с советскими памятниками в Латвии приобретает все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но власти стали убирать не только воинские монументы, но и чиновников, которые отказываются это делать.

Мэра Даугавпилса угрожают уволить, если он в ближайшее время не представит график сноса мемориалов и не начнет выполнять его на практике. Помимо этого досталось и городской думе. В латвийском правительстве пообещали ее разогнать, если депутаты будут поддерживать мятежного мэра.