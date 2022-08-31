Прямой эфир

Из-за сноса советских памятников могут уволить мэра латвийского Даугавпилса

31 августа 2022 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Война с советскими памятниками в Латвии приобретает все более ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но власти стали убирать не только воинские монументы, но и чиновников, которые отказываются это делать.

Из-за сноса советских памятников могут уволить мэра латвийского Даугавпилса-1

Мэра Даугавпилса угрожают уволить, если он в ближайшее время не представит график сноса мемориалов и не начнет выполнять его на практике. Помимо этого досталось и городской думе. В латвийском правительстве пообещали ее разогнать, если депутаты будут поддерживать мятежного мэра.  

# Международная политика # Андрей Элксниньш # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачёва
31 августа 2022 16:50

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачёва

В США в зоопарке пингвину сшили особую ортопедическую обувь из-за редкого заболевания
31 августа 2022 16:17

В США в зоопарке пингвину сшили особую ортопедическую обувь из-за редкого заболевания

Пробежать по скользкому бревну и рухнуть в воду. На Мальте проходит фестиваль с необычными состязаниями
31 августа 2022 16:09

Пробежать по скользкому бревну и рухнуть в воду. На Мальте проходит фестиваль с необычными состязаниями