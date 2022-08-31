Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачёва

Михаила Горбачева похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, как он сам завещал при жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый и единственный президент СССР умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год.

Искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты родным и близким Михаила Горбачева направил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Михаил Сергеевич внес большой личный вклад в разрядку международной напряженности и глобальное ядерное разоружение в конце XX столетия. Он искренне верил в возможность переустройства общества на принципах гласности, народовластия и открытости.