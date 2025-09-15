Белый дом запросил у Конгресса 58 млн долларов на усиление безопасности для чиновников

Белый дом запросил у Конгресса дополнительные 58 миллионов долларов на усиление безопасности для чиновников. Инициативу в администрации Трампа предприняли после убийства политического активиста Чарли Кирка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что предложение о поправке в законопроект о бюджете будет рассмотрено до конца сентября. Тогда же истекает срок действующего федерального закона о расходах. Напомним, в США застрелили американского политического активиста и сторонника Дональда Трампа – Чарли Кирка. Он получил ранение в шею во время своего выступления в кампусе университета штата Юта. Предполагаемого стрелка задержали, ему грозит смертная казнь.