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ЕС вводит новые правила для автопрома

15 сентября 2025 07:40
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Евросоюз вводит новые правила для автопрома. Парламент принял соответствующий законопроект. Поправки затрагивают весь жизненный цикл транспортного средства – от проектирования до утилизации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС вводит новые правила для автопрома-2

Так, через три года автопроизводители в Европе будут выпускать машины по новым правилам. Согласно нововведениям, компании будут обязаны проектировать автомобили так, чтобы детали можно было легко разбирать и перерабатывать. Вводятся и экологические квоты по использованию вторичного сырья. В течение шести лет 20 % пластика в новых авто должно быть переработанным, а через 10 лет – 25 %, при условии доступности материала на рынке по приемлемой цене.

 Инициатива направлена на снижение вреда для окружающей среды и развитие индустрии переработки отходов. После вступления в силу новых правил производители будут нести больше ответственности. Именно они покроют расходы на сбор и переработку машин, которые достигли конца срока службы. Кроме этого, будет введен запрет на экспорт автомобилей, признанных непригодными к эксплуатации.

# Европейский союз

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