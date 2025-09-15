ЕС вводит новые правила для автопрома

Так, через три года автопроизводители в Европе будут выпускать машины по новым правилам. Согласно нововведениям, компании будут обязаны проектировать автомобили так, чтобы детали можно было легко разбирать и перерабатывать. Вводятся и экологические квоты по использованию вторичного сырья. В течение шести лет 20 % пластика в новых авто должно быть переработанным, а через 10 лет – 25 %, при условии доступности материала на рынке по приемлемой цене.

Инициатива направлена на снижение вреда для окружающей среды и развитие индустрии переработки отходов. После вступления в силу новых правил производители будут нести больше ответственности. Именно они покроют расходы на сбор и переработку машин, которые достигли конца срока службы. Кроме этого, будет введен запрет на экспорт автомобилей, признанных непригодными к эксплуатации.