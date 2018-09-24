В Венесуэле задержали одного из главных организаторов покушения на Мадуро

Новости Венесуэлы. В Венесуэле задержали еще троих подозреваемых в покушении на президента Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На президента Венесуэлы совершено покушение

Число причастных к неудавшемуся покушению на главу государства составляет уже несколько десятков человек (подробнее здесь).