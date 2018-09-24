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В Венесуэле задержали одного из главных организаторов покушения на Мадуро

24 сентября 2018 09:07
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле задержали еще троих подозреваемых в покушении на президента Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На президента Венесуэлы совершено покушение

Число причастных к неудавшемуся покушению на главу государства составляет уже несколько десятков человек (подробнее здесь).

В Венесуэле задержали одного из главных организаторов покушения на Мадуро-1

Напоминаем: в начале августа неизвестные пытались убить президента Венесуэлы с помощью беспилотников, к которым были прикреплены грузы со взрывчаткой. Это произошло во время выступления Мадуро на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.

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# Покушение # Николас Мадуро # Фотофакт

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