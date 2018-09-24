Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло в Азербайджане

Новости Азербайджана. В Азербайджане произошло извержение второго в мире по величине грязевого вулкана Отман-Боздаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он находится на Апшеронском полуострове в 35 километрах к юго-западу от столицы страны Баку. Проснувшийся вулкан несколько раз выбросил фонтаны грязи на высоту 300 метров. После извержения на прилегающей территории образовались трещины глубиной до 40 метров. Последнее извержение этого вулкана было более года назад.