В Германии из-за штормового циклона погибла женщина и серьёзно пострадал ребёнок

Новости мира. Непогода оставила разрушительный след в Западной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 24-25 сентября

В Чехии сильный ветер вызвал перебои в электроснабжении. Порывы ветра сопровождаются ливнями. Потоки дождевой воды уже затопили улицы в некоторых районах Праги, из-за чего в центре чешской столицы остановились трамваи. Во многих регионах остановлено движение поездов.

В Германии уже есть первые жертвы штормового циклона. В результате падения дерева в федеральной земле Бавария погибла женщина.