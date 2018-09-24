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В Германии из-за штормового циклона погибла женщина и серьёзно пострадал ребёнок

24 сентября 2018 07:59
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Новости мира. Непогода оставила разрушительный след в Западной Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 24-25 сентября

В Германии из-за штормового циклона погибла женщина и серьёзно пострадал ребёнок-1

В Чехии сильный ветер вызвал перебои в электроснабжении. Порывы ветра сопровождаются ливнями. Потоки дождевой воды уже затопили улицы в некоторых районах Праги, из-за чего в центре чешской столицы остановились трамваи. Во многих регионах остановлено движение поездов.

В Германии из-за штормового циклона погибла женщина и серьёзно пострадал ребёнок-4

В Германии уже есть первые жертвы штормового циклона. В результате падения дерева в федеральной земле Бавария погибла женщина.

В Германии из-за штормового циклона погибла женщина и серьёзно пострадал ребёнок-7

В Баден-Вюртемберге на автомобиль с пассажирами упало дерево, в результате чего серьезные ранения получил ребенок. Временно остановлено движение одной из федеральных трасс.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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