МИД Беларуси назвал попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма

Новости Венесуэлы. Подробности покушения на Президента Венесуэлы Николаса Мадуро обнародовали спецслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, нападение готовилось в течение полугода. В причастности к этому подозревают не менее 11 человек. Они задержаны и сейчас дают показания.

Напоминаем, покушение на венесуэльского лидера было совершено 4 августа, во время его выступления на церемонии, посвященном 81-й годовщине создания Национальной боливарианской гвардии.

Злоумышленники действовали с помощью дронов, оснащенных взрывчаткой. Бомбы удалось обезвредить, однако семь силовиков получили ранения. Николас Мадуро и его семья не пострадали.