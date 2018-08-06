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МИД Беларуси назвал попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма

06 августа 2018 08:24
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Новости Венесуэлы. Подробности покушения на Президента Венесуэлы Николаса Мадуро обнародовали спецслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, нападение готовилось в течение полугода. В причастности к этому подозревают не менее 11 человек. Они задержаны и сейчас дают показания.

МИД Беларуси назвал попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма-1

Напоминаем, покушение на венесуэльского лидера было совершено 4 августа, во время его выступления на церемонии, посвященном 81-й годовщине создания Национальной боливарианской гвардии.

МИД Беларуси назвал попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма-4

Злоумышленники действовали с помощью дронов, оснащенных взрывчаткой. Бомбы удалось обезвредить, однако семь силовиков получили ранения. Николас Мадуро и его семья не пострадали.

МИД Беларуси назвал попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма-7

МИД Беларуси назвал попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма. В ведомстве подчеркнули: «использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью».

# Покушение # Николас Мадуро # Фотофакт

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