Прямой эфир

На президента Венесуэлы совершено покушение

05 августа 2018 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение. Инцидент произошел во время крупного военного парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На президента Венесуэлы совершено покушение-1

Около президентской ложи взорвались несколько летательных аппаратов с бомбами. Глава государства не пострадал.

На президента Венесуэлы совершено покушение-4


7 военнослужащих получили ранения. Беспилотников удалось сбить. Ответственность за покушение взяла на себя местная вооруженная группировка «Фланелевые солдаты», которая выступает против власти Мадуро. Генпрокуратура республики начала расследование. Несколько человек уже задержаны.

# Покушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные: микробы обитают на 49% кухонных полотенец
05 августа 2018 09:58

Учёные: микробы обитают на 49% кухонных полотенец

Прорвались через забор и пошли гулять по городу: более ста коз бродили по городу Бойсе
04 августа 2018 17:39

Прорвались через забор и пошли гулять по городу: более ста коз бродили по городу Бойсе

Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь
04 августа 2018 17:33

Тайские подростки, спасенные в июле из затопленной пещеры, покинули буддистский монастырь