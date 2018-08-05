На президента Венесуэлы совершено покушение

Новости Венесуэлы. На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение. Инцидент произошел во время крупного военного парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около президентской ложи взорвались несколько летательных аппаратов с бомбами. Глава государства не пострадал.