На президента Венесуэлы совершено покушение

Новости Венесуэлы. На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение. Инцидент произошел во время крупного военного парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. На президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершено покушение. Инцидент произошел во время крупного военного парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около президентской ложи взорвались несколько летательных аппаратов с бомбами. Глава государства не пострадал.
7 военнослужащих получили ранения. Беспилотников удалось сбить. Ответственность за покушение взяла на себя местная вооруженная группировка «Фланелевые солдаты», которая выступает против власти Мадуро. Генпрокуратура республики начала расследование. Несколько человек уже задержаны.