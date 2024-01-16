В Венесуэле учителя вышли на акции протеста

Тысячи учителей Венесуэлы вышли на акции протеста, требуя повышения зарплаты. В Каракасе они прошли маршем по главным улицам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди скандировали антиправительственные лозунги. Сейчас педагоги – одна из самых низкооплачиваемых категорий работников в стране. В среднем они получают чуть более 3,5 доллара в месяц, на которые прожить невозможно. При этом годовой уровень инфляции в Венесуэле достиг почти 190 %.