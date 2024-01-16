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В Венесуэле учителя вышли на акции протеста

16 января 2024 06:58
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Тысячи учителей Венесуэлы вышли на акции протеста, требуя повышения зарплаты. В Каракасе они прошли маршем по главным улицам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле учителя вышли на акции протеста-1

Люди скандировали антиправительственные лозунги. Сейчас педагоги – одна из самых низкооплачиваемых категорий работников в стране. В среднем они получают чуть более 3,5 доллара в месяц, на которые прожить невозможно. При этом годовой уровень инфляции в Венесуэле достиг почти 190 %.

# Акции протеста # Новости Венесуэлы

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