Британия испытывает серьёзный дефицит лекарств

Британия столкнулась с небывалым дефицитом лекарств. По данным службы здравоохранения, нехватка медикаментов за два года увеличилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в этом списке больше 110 препаратов, необходимых для лечения заболеваний от рака до диабета. В Минздраве Королевства утверждают, что в результате состояние некоторых пациентов значительно ухудшилось. Причиной кризиса называют проблемы в покупке лекарств и компонентов для их производства за рубежом после Brexit.