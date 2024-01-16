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Британия испытывает серьёзный дефицит лекарств

16 января 2024 06:38
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Британия столкнулась с небывалым дефицитом лекарств. По данным службы здравоохранения, нехватка медикаментов за два года увеличилась вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия испытывает серьёзный дефицит лекарств-1

Сейчас в этом списке больше 110 препаратов, необходимых для лечения заболеваний от рака до диабета. В Минздраве Королевства утверждают, что в результате состояние некоторых пациентов значительно ухудшилось. Причиной кризиса называют проблемы в покупке лекарств и компонентов для их производства за рубежом после Brexit.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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