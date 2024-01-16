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В ДТП с автобусом в Турции погибли 9 человек

16 января 2024 06:52
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9 человек погибли, 30 получили ранения в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. На полной скорости он врезался в ограждение на выезде из тоннеля и опрокинулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП с автобусом в Турции погибли 9 человек-1

На место прибыли бригады скорой помощи и пожарные, которые доставали людей из салона. В момент аварии там находились 40 пассажиров. По предварительным данным, все они граждане Турции. Пострадавших доставили в больницы. Трасса временно перекрыта. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Рассматриваются две версии: техническая неисправность автобуса и ошибка водителя.

# Авария # Новости Турции

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