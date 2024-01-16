В ДТП с автобусом в Турции погибли 9 человек

9 человек погибли, 30 получили ранения в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. На полной скорости он врезался в ограждение на выезде из тоннеля и опрокинулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 человек погибли, 30 получили ранения в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. На полной скорости он врезался в ограждение на выезде из тоннеля и опрокинулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место прибыли бригады скорой помощи и пожарные, которые доставали людей из салона. В момент аварии там находились 40 пассажиров. По предварительным данным, все они граждане Турции. Пострадавших доставили в больницы. Трасса временно перекрыта. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Рассматриваются две версии: техническая неисправность автобуса и ошибка водителя.