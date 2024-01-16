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Германия оказалась одной из беднейших стран ЕС

16 января 2024 06:41
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Германия оказалась одной из беднейших стран ЕС. Согласно отчету Европейского центробанка, она заняла 15-е место из 20 по уровню благосостояния домохозяйств в Евросоюзе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия оказалась одной из беднейших стран ЕС-1

Еще ниже в списке страны Балтии, Греция и Венгрия. А вот обогнать ФРГ по этому показателю удалось даже Словакии и Португалии. Причиной, по мнению экономистов, стало падение уровня жизни немцев и новые бюджетные правила, которые приняты министрами финансов стран ЕС. Они предусматривают поэтапное ужесточение ограничений госрасходов для каждой страны объединения.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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