В салоне должен был находиться её отец. Журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Известно, что в салоне машины должен был находиться ее отец Александр Дугин, российский философ и политолог. До взрыва он вместе с дочерью был на фестивале «Традиция». И именно Дугин должен был ехать в этом джипе, так как он принадлежит ему. Однако мужчина сел в другую машину.