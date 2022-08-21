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В салоне должен был находиться её отец. Журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

21 августа 2022 08:15
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Новости России. В Подмосковье взорвали автомобиль журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушка погибла на месте.

В салоне должен был находиться её отец. Журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье-1

Известно, что в салоне машины должен был находиться ее отец Александр Дугин, российский философ и политолог. До взрыва он вместе с дочерью был на фестивале «Традиция». И именно Дугин должен был ехать в этом джипе, так как он принадлежит ему. Однако мужчина сел в другую машину.

В салоне должен был находиться её отец. Журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье-4

Сейчас на месте работает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

# Взрыв # Дарья Дугина # Александр Дугин # Новости России # Фотофакт

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