В салоне должен был находиться её отец. Журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

Новости России. В Подмосковье взорвали автомобиль журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушка погибла на месте.
Новости России. В Подмосковье взорвали автомобиль журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девушка погибла на месте.
Известно, что в салоне машины должен был находиться ее отец Александр Дугин, российский философ и политолог. До взрыва он вместе с дочерью был на фестивале «Традиция». И именно Дугин должен был ехать в этом джипе, так как он принадлежит ему. Однако мужчина сел в другую машину.
Сейчас на месте работает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.