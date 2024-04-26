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В Великобритании зафиксирован новый рекорд по количеству краж

26 апреля 2024 17:34
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Несмотря на все обещания европейских политиков, зависимость от Вашингтона уже дает свои плоды. Уровень преступности в Британии бьет новые рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным статистической службы Королевства, число краж достигло самого высокого уровня за последние двадцать лет.

В Великобритании зафиксирован новый рекорд по количеству краж-1

Примечательно, что в отчете ведомства приведены цифры, только зафиксированные полицией. Всего за 2023-й год произошло около 430 тысяч случаев воровства, что более чем на треть превышает прошлый период. Аналитики отмечают, что такой рост правонарушений связан с экономической ситуацией на островах. В стране наблюдается кризис практически во всех отраслях, что приводит к увеличению цен на большинство товаров и услуг. На фоне рецессии в британском обществе продолжает расти недовольство правительством Риши Сунака. По данным последних соцопросов, только 20 % жителей Королевства поддерживают политику консерваторов.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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