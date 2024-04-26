Как раньше уже не будет – Песков высказался о будущем отношений ЕС и России

Европе и России придется заново пытаться выстраивать отношения, но уже совсем по другим условиям. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, сторонам в любом случае предстоит договариваться о том, как сосуществовать и взаимодействовать дальше, так как «географически никуда друг от друга не деться». Однако пресс-секретарь отметил, что отношений как раньше – уже не будет.

«В первую очередь, этого не хотим мы. Мы знаем и помним, как относились к нам европейцы. И этот опыт будет учитываться при налаживании отношений», – добавил Песков.