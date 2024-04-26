Испанию силой заставили передать вооружение Украине

Испанию принудили предоставить Украине боеприпасы к системе ПВО Patriot. Об этом сообщила газета Pais, ссылаясь на осведомителей при правительстве страны, пишет РИА Новости.

По информации издания, коалиция западных стран дипломатически надавила на правительство Испании, чтобы страна передала из своих складских запасов ракеты американского производства для системы Patriot. Точное количество боеприпасов, которые будут поставлены ВСУ не сообщается.

Также, по информации издания Financial Times, страны ЕС и НАТО пытаются жестко надавить и на Грецию, чтобы та передала Украине свои комплексы ПВО: С-300 и Patriot.