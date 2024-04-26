BI: предоставленный США пакет помощи Украине может стать последним

Украина в будущем может оказаться без помощи США, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Business Insider.

«Бизнес инсайдер» пишет, что властям Киева и другим участникам конфликта стоит принять факт того, что пакет помощи от Вашингтона на сумму 61 миллиард долларов с большой долей вероятности будет заключительным. При распределении данных средств Украине необходимо это учитывать.

Такое развитие событий для Киева наиболее вероятно, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.