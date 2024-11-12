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Медведев: поставка Украине Taurus грозит самой опасной стадией конфликта

12 ноября 2024 14:36
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений в Германии касательно поставок ракет Taurus Киеву, пишет ТАСС.

Ранее кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц сообщил, что готов направить Киеву ракеты Taurus, если РФ откажется от завершения СВО. Как считает Медведев, слова Мерца связаны с предвыборной кампанией.

Такой ход действий приведет к продлению агонии «бандеровского режима», считает политик. Также при подобном ходе событий возрастает опасность перехода конфликта на самую опасную стадию. Об этом ранее, как подчеркнул Медведев, говорил президент России Владимир Путин.

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Владимир Путин

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