Шольцу могут вынести вотум недоверия после голосования 16 декабря
Необдуманные поступки и провальные решения порой дорого обходятся и самим еврочиновникам. В Германии назначена дата голосования по вопросу доверия правительству Шольца. Оно состоится 16 декабря. А неделю спустя страна готова провести и новые парламентские выборы. Такую информацию активно муссируют немецкие СМИ, но даты должен еще утвердить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эдди Штуэм, житель Германии:
Я нахожу это очень разумным. Будут хоть какие-то перестановки. Нынешнее коалиционное правительство – это ненормально.
Глава Германии поддержал идею проведения выборов, если Шольц все-таки получит вотум недоверия. Такой вариант развития событий вполне реален. Ведь обсуждение проблемы зрело на экономической почве. Проблемы в секторе не перечесть. Кризис поглотил страну, о банкротстве заявляют различные предприятия, крупные фирмы тысячами сокращают сотрудников.
Местные СМИ уже гадают, кто же станет новым канцлером. Один из кандидатов – лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц. Он чересчур симпатизирует Украине. Еще до избрания обещал «поднажать» на Москву. В случае неповиновения, политик выразил готовность разрешить ВСУ использовать немецкое оружие для ударов по территории России.