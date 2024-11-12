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Шольцу могут вынести вотум недоверия после голосования 16 декабря

12 ноября 2024 17:57
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Необдуманные поступки и провальные решения порой дорого обходятся и самим еврочиновникам. В Германии назначена дата голосования по вопросу доверия правительству Шольца. Оно состоится 16 декабря. А неделю спустя страна готова провести и новые парламентские выборы. Такую информацию активно муссируют немецкие СМИ, но даты должен еще утвердить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шольцу могут вынести вотум недоверия после голосования 16 декабря-2

Эдди Штуэм, житель Германии: 
Я нахожу это очень разумным. Будут хоть какие-то перестановки. Нынешнее коалиционное правительство – это ненормально.

Глава Германии поддержал идею проведения выборов, если Шольц все-таки получит вотум недоверия. Такой вариант развития событий вполне реален. Ведь обсуждение проблемы зрело на экономической почве. Проблемы в секторе не перечесть. Кризис поглотил страну, о банкротстве заявляют различные предприятия, крупные фирмы тысячами сокращают сотрудников.

Шольцу могут вынести вотум недоверия после голосования 16 декабря-4

Местные СМИ уже гадают, кто же станет новым канцлером. Один из кандидатов – лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц. Он чересчур симпатизирует Украине. Еще до избрания обещал «поднажать» на Москву. В случае неповиновения, политик выразил готовность разрешить ВСУ использовать немецкое оружие для ударов по территории России.

# Германия # Олаф Шольц

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