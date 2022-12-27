В Великобритании выйти на протест планируют железнодорожники, медсестры и почтовые работники

Новости Великобритании. 2023 год вряд ли будет спокойным для жителей Британии. В Королевстве ожидаются новые забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожники, почтовые работники, медсестры и другие планируют новые стачки. По словам самих участников, провоцирует их на такое поведение правительство. Они не хотят вкладывать деньги в производство, улучшать инфраструктуру, поднимать зарплаты сотрудникам. Наоборот, штаты сокращают, увеличивают нагрузку на оставшихся работников. На переговоры власти не идут, поэтому единственный, по мнению активистов, вариант – это забастовки.