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В Великобритании выйти на протест планируют железнодорожники, медсестры и почтовые работники

27 декабря 2022 18:12
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Новости Великобритании. 2023 год вряд ли будет спокойным для жителей Британии. В Королевстве ожидаются новые забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании выйти на протест планируют железнодорожники, медсестры и почтовые работники-1

Железнодорожники, почтовые работники, медсестры и другие планируют новые стачки. По словам самих участников, провоцирует их на такое поведение правительство. Они не хотят вкладывать деньги в производство, улучшать инфраструктуру, поднимать зарплаты сотрудникам. Наоборот, штаты сокращают, увеличивают нагрузку на оставшихся работников. На переговоры власти не идут, поэтому единственный, по мнению активистов, вариант – это забастовки.

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# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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