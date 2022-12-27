Латвию в 2023 году ожидает экономический спад

Новости Латвии. Латвию в новом году ожидает экономический спад. Такой прогноз озвучили банковские аналитики. По их словам, в настоящее время нет оснований ожидать роста в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом полугодии ВВП может упасть более чем на 3 %. Инфляция продолжит подрывать покупательную способность граждан и снижать потребление. Это означает, что спрос на товары и услуги, которые не являются жизненно важными, снизится, что отразится на розничной торговле. Сократятся и объемы строительства. Кроме того, сильный удар по экономике Латвии несет и уже нанесло сужение сотрудничества с Беларусью.