Отключение электричества в ЕС стало вопросом времени

Отключения электричества в странах Евросоюза стали вопросом времени. Об этом пишет влиятельная немецкая газета Die Welt. По данным издания, вероятность того, что в ближайшем будущем в некоторых частях Европейского союза будут блэкауты, крайне велика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится. Европейцам надо готовиться к такому развитию событий. Например, около трети граждан Австрии не смогут обеспечить себя всем необходимым на четвертый день после отключения электричества. В связи с этим им стоит запастись водой и продуктами. Блэкауты будут происходить из-за дефицита и дороговизны газа.