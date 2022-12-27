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Отключение электричества в ЕС стало вопросом времени

27 декабря 2022 13:58
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Отключения электричества в странах Евросоюза стали вопросом времени. Об этом пишет влиятельная немецкая газета Die Welt. По данным издания, вероятность того, что в ближайшем будущем в некоторых частях Европейского союза будут блэкауты, крайне велика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отключение электричества в ЕС стало вопросом времени-1

И вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится. Европейцам надо готовиться к такому развитию событий. Например, около трети граждан Австрии не смогут обеспечить себя всем необходимым на четвертый день после отключения электричества. В связи с этим им стоит запастись водой и продуктами. Блэкауты будут происходить из-за дефицита и дороговизны газа.

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# Электроснабжение # Фотофакт

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