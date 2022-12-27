В Индии леопард напал на людей

Новости Индии. 15 человек, среди которых женщины и дети, пострадали от нападения леопарда в Индии. Многие из них получили серьезные раны, им потребовалась помощь медиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению полиции, зверь бегал по жилым кварталам города Джохарт и бросался на людей и машины. Жителям рекомендовали не выходить из дома, пока леопард не будет пойман. Власти говорят, что он, скорее всего, пришел к людям в поисках еды из расположенного рядом заповедника.