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В Индии леопард напал на людей

27 декабря 2022 13:55
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Новости Индии. 15 человек, среди которых женщины и дети, пострадали от нападения леопарда в Индии. Многие из них получили серьезные раны, им потребовалась помощь медиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии леопард напал на людей-1

По сообщению полиции, зверь бегал по жилым кварталам города Джохарт и бросался на людей и машины. Жителям рекомендовали не выходить из дома, пока леопард не будет пойман. Власти говорят, что он, скорее всего, пришел к людям в поисках еды из расположенного рядом заповедника.

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# Нападение # Новости Индии # Фотофакт

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