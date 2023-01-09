В Великобритании решили увеличить количество больничных коек за счёт пожилых пациентов

Новости Великобритании. В Великобритании решили увеличить количество больничных коек за счет пожилых пациентов. Их попросили – вернее, потребовали – освободить палаты и переехать в специально оборудованные для них отели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столь экзотические меры Минздрав страны вынужден был принять из-за тяжелой ситуации. Систему здравоохранения подкосили непрекращающиеся забастовки медперсонала и эпидемия гриппа. Из-за этого возникли проблемы с оказанием неотложной медпомощи. Нехватка мест в больницах вызывает до 500 смертей в неделю. Поэтому решают эту проблему за счет стариков. Их перевозят в отели, где также не хватает медсестер и врачей. Кроме того, они не подходят для пациентов с ограниченными физическими возможностями и не имеют специального медоборудования.