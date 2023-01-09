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Более 50% американцев боятся безработицы

09 января 2023 12:21
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Новости США. Более половины американцев уверены, что в 2023 году в стране сохранится тяжелая экономическая ситуация. Об этом говорят данные опроса, проведенного Национальным институтом изучения общественно мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50% американцев боятся безработицы-1

8 из 10 опрошенных опасаются повышения налогов и увеличения бюджетного дефицита. 6 из 10 респондентов уверены, что в США продолжится рост цен. Более 50 % американцев боятся безработицы. 72 % жителей страны ожидают роста преступности, а 56 % – многочисленных забастовок. Что касается внешней политики, то 64 % американцев уверены, что влияние США на мировой арене будет стремительно снижаться.

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# Социологический опрос # Новости США # Фотофакт

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