Новости США. Более половины американцев уверены, что в 2023 году в стране сохранится тяжелая экономическая ситуация. Об этом говорят данные опроса, проведенного Национальным институтом изучения общественно мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 из 10 опрошенных опасаются повышения налогов и увеличения бюджетного дефицита. 6 из 10 респондентов уверены, что в США продолжится рост цен. Более 50 % американцев боятся безработицы. 72 % жителей страны ожидают роста преступности, а 56 % – многочисленных забастовок. Что касается внешней политики, то 64 % американцев уверены, что влияние США на мировой арене будет стремительно снижаться.