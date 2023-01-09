Новости Индии. Сильный туман вызвал транспортный коллапс в столице Индии. В аэропортах скопились тысячи людей, которые не могут улететь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отменены сотни рейсов. И когда ситуация прояснится во всех смыслах, никто сказать не может.

В некоторых районах города видимость составила всего 50 метров. Удивительно, но из-за непогоды перестали ходить поезда. Некоторые застряли в пути на несколько часов. В целях безопасности власти решили отменить занятия в школах. Ученикам разрешили остаться дома и не выходить на улицу. Синоптики считают, что густой туман может продержаться еще в ближайшие два дня.