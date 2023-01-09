Новости Литвы. Сотни тысяч жителей Литвы не могут оплатить коммуналку. Как заявили в Литовской ассоциации поставщиков тепла, долги за отопление уже превысили 12 миллионов евро. За месяц число неплательщиков выросло на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У некоторых сумма задолженности приблизилась к тысяче евро. Часть жителей просит поставщиков распределить оплату, а другие просто ничего не платят. За год счета за отопление в Литве выросли почти на 30 %. Еще до начала сезона сообщалось, что он будет самым дорогим, поэтому литовцев призывали к экономии. Но тем не менее кризис неплатежей продолжает усиливаться.