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В Великобритании продолжаются протесты – рабочей силы уже не хватает

17 января 2023 19:52
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Новости Великобритании. Британия столкнулась с рекордной нехваткой рабочей силы. В июне 2022-го в Королевстве насчитывалось более 300 тысяч свободных вакансий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании продолжаются протесты – рабочей силы уже не хватает-1

Трудная ситуация складывается в логистической и строительной сферах, а также в гостиничном бизнесе. Среди основных причин подобного нежелания работать эксперты выделяют выход страны из ЕС и, как следствие, отмену свободного передвижения рабочих в государствах Евросоюза.

Кроме того, на число вакансий влияет экономическая ситуация в стране. Медики, железнодорожники, педагоги, а также сотрудники многих других профессий по-прежнему протестуют, требуя повышения заработной платы.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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