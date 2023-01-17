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Учёные придумали, как сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата

17 января 2023 14:57
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В Австралии опробовали новый метод замораживания и хранения личинок кораллов. Технологией криоячеек воспользовались ученые из Института морских наук. Это поможет сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата. Личинки будут хранить при температуре -196 °C.

Учёные придумали, как сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата-1

Мэри Хейдждорн, исследователь:
Если мы сможем защитить или сохранить биоразнообразие кораллов и их генетическое разнообразие, тогда у нас будут инструменты, чтобы в будущем восстановить рифы. Эта технология будет поворотной.

Учёные придумали, как сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата-4

Ученые уверены, что подобные криоячейки помогут в будущем создавать новые коралловые рифы. Сегодня им угрожает потепление мирового океана. Из-за этого происходит обесцвечивание и вымирание уникальных подводных массивов. Колонии полипов Большого барьерного рифа вдоль берегов Австралии за последние семь лет пережили четыре волны обесцвечивания.

Учёные придумали, как сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата-7

Джейн Адкрофт, сотрудник фонда Большого барьерного рифа:
Нам нужно действовать масштабнее, чтобы помочь рифу адаптироваться, сопротивляться и восстанавливаться после воздействия изменения климата. И тогда на помощь приходят такие инновационные проекты, как этот.

Учёные придумали, как сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата-10

При этом этот коралловый риф считается самым большим в мире. Он тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2 500 километров. Он также считается самым большим в мире природным объектом, образованным живыми организмами. И его можно даже увидеть из космоса.

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