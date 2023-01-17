Соцопрос: жители Европы устали от конфликта в Украине

Европейцы устали от украинского конфликта. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который проводился в девяти странах ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам исследования, в среднем почти половина граждан выступает за скорейшее завершение боевых действий в Украине даже ценой территориальных потерь для Киева. При этом сильнее остальных окончания конфликта ждут жители Австрии и Германии: там 60 % опрошенных высказались против продолжающегося противостояния. Такого же мнения придерживаются более половины греков, а также 50 % испанцев и итальянцев.