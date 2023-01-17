Прямой эфир

Соцопрос: жители Европы устали от конфликта в Украине

17 января 2023 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейцы устали от украинского конфликта. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который проводился в девяти странах ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: жители Европы устали от конфликта в Украине-1

По результатам исследования, в среднем почти половина граждан выступает за скорейшее завершение боевых действий в Украине даже ценой территориальных потерь для Киева. При этом сильнее остальных окончания конфликта ждут жители Австрии и Германии: там 60 % опрошенных высказались против продолжающегося противостояния. Такого же мнения придерживаются более половины греков, а также 50 % испанцев и итальянцев.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Социологический опрос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трёх редких черепах спасли из рыбацких сетей, и теперь они вернулись в море – кадры
17 января 2023 14:59

Трёх редких черепах спасли из рыбацких сетей, и теперь они вернулись в море – кадры

Учёные придумали, как сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата
17 января 2023 14:57

Учёные придумали, как сохранить Большой барьерный риф в условиях изменения климата

«Американцы – манипуляторы искусные». Как потолок цен на нефть и газ может повлиять на Россию?
17 января 2023 14:07

«Американцы – манипуляторы искусные». Как потолок цен на нефть и газ может повлиять на Россию?