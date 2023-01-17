Трёх редких черепах спасли из рыбацких сетей, и теперь они вернулись в море – кадры

На этих кадрах – торжественный момент. Обратно в море выпускают трех редких черепах.
На этих кадрах – торжественный момент. Обратно в море выпускают трех редких черепах.
Происходит это в Аргентине. Рептилий спасли из рыболовных сетей в декабре. Две недели о них заботились сотрудники природоохранного фонда: взяли кровь и проверили общее состояние здоровья.
Эти черепахи – редкого вида. На них охотятся ради мяса, а еще часто ловят, чтобы держать в аквариумах.
*На правах рекламы.
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