Трёх редких черепах спасли из рыбацких сетей, и теперь они вернулись в море – кадры

На этих кадрах – торжественный момент. Обратно в море выпускают трех редких черепах.

Происходит это в Аргентине. Рептилий спасли из рыболовных сетей в декабре. Две недели о них заботились сотрудники природоохранного фонда: взяли кровь и проверили общее состояние здоровья.