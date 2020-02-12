Новости мира. В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом. Его смогут использовать при разработке лечения и лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом. Его смогут использовать при разработке лечения и лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне глава ВОЗ заявил, что первую вакцину создадут не раньше, чем через полтора года. Между тем, в Китае процент излечившихся за две недели вырос практически в 10 раз. Победили болезнь около 5 тысяч человек. Но делать прогнозы преждевременно.
Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек
Ситуация по-прежнему остается серьезной. По последним данным, жертвами коронавируса стали более 1100 человек. Число инфицированных приблизилось к 45 тысячам. Накануне у вируса появилось официальное название «Ковид-19». Эксперты ВОЗ призывают все страны принять меры профилактики и признать вирус угрозой обществу номер один.