Новости мира. В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом. Его смогут использовать при разработке лечения и лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава ВОЗ заявил, что первую вакцину создадут не раньше, чем через полтора года. Между тем, в Китае процент излечившихся за две недели вырос практически в 10 раз. Победили болезнь около 5 тысяч человек. Но делать прогнозы преждевременно. Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек