Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

Новости США. Стали известны результаты первичных выборов или так называемых праймериз в американском Нью-Гэмпшире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом этапе кандидаты борются за право представлять свою партию на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября.

По итогам обработки практически всех бюллетеней сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс с результатом 26 % одержал уверенную победу. На второй позиции – экс-мэр города в штате Индиана Пит Буттиджич. Он набрал чуть больше 24 % голосов. А вот считавшийся фаворитом гонки бывший вице-президент Джо Байден занял лишь пятое место. Его поддержали всего 9 % избирателей.