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Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп

12 февраля 2020 12:32
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Новости США. Стали известны результаты первичных выборов или так называемых праймериз в американском Нью-Гэмпшире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом этапе кандидаты борются за право представлять свою партию на президентских выборах, которые состоятся 3 ноября.

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп-1

По итогам обработки практически всех бюллетеней сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс с результатом 26 % одержал уверенную победу. На второй позиции – экс-мэр города в штате Индиана Пит Буттиджич. Он набрал чуть больше 24 % голосов. А вот считавшийся фаворитом гонки бывший вице-президент Джо Байден занял лишь пятое место. Его поддержали всего 9 % избирателей.

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп-4

На выборах среди республиканцев с огромным отрывом ожидаемо победил Дональд Трамп. Его результат – 86 % голосов. Слудующие праймериз пройдут в Неваде и Южной Каролине.

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп-7

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп-9

# Международная политика # Берни Сандерс # Пит Буттиджич # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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