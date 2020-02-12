В двух почтовых отделениях Нидерландов взорвались бомбы

Новости Нидерландов. В почтовых отделениях Амстердама и Керкраде с промежутком в полчаса прогремели взрывы. Предполагается, что бомбы были спрятаны в посылках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате взрывов нет. Специалисты выясняют, связаны ли эти инциденты между собой.