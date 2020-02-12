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В двух почтовых отделениях Нидерландов взорвались бомбы

12 февраля 2020 10:50
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Новости Нидерландов. В почтовых отделениях Амстердама и Керкраде с промежутком в полчаса прогремели взрывы. Предполагается, что бомбы были спрятаны в посылках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В двух почтовых отделениях Нидерландов взорвались бомбы-1

На местах происшествий сейчас работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате взрывов нет. Специалисты выясняют, связаны ли эти инциденты между собой.

В двух почтовых отделениях Нидерландов взорвались бомбы-4

В прошлом месяце несколько фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с предупреждением о заложенных бомбах. Однако сообщения оказались ложными.

В двух почтовых отделениях Нидерландов взорвались бомбы-7

# Взрыв # Фотофакт

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