Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек

Новости Китая. Китайским медикам удалось вылечить коронавирус почти у 5 000 человек. Показатель смертности от пневмонии нового типа составляет всего 2,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день

Количество инфицированных к этому дню приблизилось к 45 тысячам. По официальным данным от болезни умерли 1113 человек. Десятки тысяч китайских граждан остаются под наблюдением медиков, поскольку имели тесный контакт с заболевшими.