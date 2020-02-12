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Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек

12 февраля 2020 08:28
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Новости Китая. Китайским медикам удалось вылечить коронавирус почти у 5 000 человек. Показатель смертности от пневмонии нового типа составляет всего 2,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день

Количество инфицированных к этому дню приблизилось к 45 тысячам. По официальным данным от болезни умерли 1113 человек. Десятки тысяч китайских граждан остаются под наблюдением медиков, поскольку имели тесный контакт с заболевшими.

Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек-1

Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек-3

Уханьский вирус: число заразившихся в Китае составило почти 45 тысяч человек-5

# Коронавирус # Фотофакт

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